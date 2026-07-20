El PP de Vigo pide "más autobuses, rutas y abonos ilimitados"

El PP de Vigo, a través de un comunicado, ha reclamado en la nueva concesión del autobús urbano de Vigo "más autobuses, rutas y abonos ilimitados" y ha apuntado, en palabras de su presidenta, Luisa Sánchez, que, "salvo sorpresa mayúscula", la nueva concesión quedará "en manos del continuismo".

"Lo que está claro es que con Abel Caballero nunca habrá un transporte público de calidad y a la altura de lo que se merece la primera ciudad de Galicia. Y, en consecuencia, tampoco de lo que demandan y necesitan los vigueses", ha criticado Sánchez, acusando al regidor de "hipotecar el transporte público de Vigo para la próxima década" con "más de lo mismo".

En este sentido, la líder popular ha lamentado que el gobierno de Caballero no quiera aprovechar la "única cosa buena" que trae esta licitación, que es, a su juicio, el cambio de modelo, al pasar de una concesión a un contrato de prestación de servicios donde el Ayuntamiento "deja de ser un mero pagador para asumir un mayor poder de control y decisión".

"Una oportunidad que desgraciadamente este gobierno parece no querer aprovechar frente a las propuestas que sí plantea el PP para potenciar realmente el autobús urbano de Vigo", ha expuesto y así lo ha recogido Europa Press.

La líder de la oposición ha vuelto a insistir en su propuesta de plantear "un nuevo mapa de rutas y frecuencias para recuperar, como mínimo, el servicio que se prestaba antes de 2019, cuando la actual concesionaria comenzó una serie de recortes que se han saldado con una pérdida paulatina y constante de viajeros".