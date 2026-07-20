Vista del barrio de Navia.

Vista del barrio de Navia. Uvamen / Shutterstock

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Luz verde a la construcción de 80 alojamientos compartidos para menores de 36 años de edad en Vigo

Se levantarán en el polígono 2 de la ampliación del barrio de Navia por medio de una inversión de 9,6 millones de euros

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Nuevo paso administrativo para la construcción en Vigo de 80 alojamientos compartidos para menores de 36 años de edad. Este lunes se autorizó la licitación del contrato de ejecución de las obras, que contarán con una inversión de 9,6 millones de euros.

Abel Caballero visita la obra de reparación en el muro de Alcabre.

Las futuras viviendas se levantarán en el polígono 2 de la ampliación del barrio de Navia y dispondrán también de zonas comunes, 29 plazas de garaje, 80 trasteros y más de 90 plazas para bicicletas, tal y como ha recogido Europa Press.

En concreto, el edificio contará con una planta de sótano, una planta baja y cuatro altas, además de cubierta transitable. La mayoría de los alojamientos serán de una habitación (72), aunque ocho de ellos tendrán estancia única.