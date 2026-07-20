Un hombre sufre quemaduras en un incendio que mató a cuatro ovejas en Redondela (Pontevedra)

Una persona ha resultado herida tras sufrir quemaduras en un brazo, mientras que los servicios de extinción lograron evitar que la vivienda se viera afectada por el fuego, en el que murieron cuatro ovejas. Las llamas acabaron calcinando cinco galpones, dos coches y un motocultor.

El 112 Galicia recibió el aviso de este incendio minutos antes de las 03:20 horas, a través de un particular que explicó que estaban ardiendo unos cobertizos próximos a su vivienda en el Camino do Val do Muíño-Viso, en O Viso (Redondela).

En el operativo participaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de O Porriño y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. También se informó al personal del distrito forestal de la zona, dependiente de la Consellería do Medio Rural.

Incendio en una cocina en Rianxo

Además, una persona ha tenido que ser trasladada al Hospital Clínico de Santiago tras un incendio que quemó la campana extractora y los muebles de la cocina de un piso situado en la calle Xosé María Brea Segade, en Rianxo.

Fue la Policía Local la que informó al 112 Galicia del incendio diez minutos después de las 05:00 horas de la madrugada, indicando además que había una persona en la ventana.

Hasta el lugar se desplazaron Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil. También se informó a los Bomberos de Ribeira, que finalmente no llegaron a intervenir.