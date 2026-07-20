Abel Caballero, sobre los fuegos de Bouzas: "Cada año se superan"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, destacó el "éxito" cosechado, un año más, con la celebración de los ya míticos fuegos artificiales de las Fiestas de Bouzas, un evento al que se destinan 50.000 euros procedentes de las arcas municipales -la misma cuantía se destinará a la conmemoración del Cristo da Victoria-.

Respecto al espectáculo pirotécnico en Bouzas -que se pospuso para no coincidir con la final del Mundial de Fútbol-, el alcalde vigués habló de unos fuegos "excepcionales" que "cada año se superan".

Otro de los eventos tradicionales de este verano será la festividad del Cristo da Victoria, que incluirá, como siempre, una procesión. Recorrerá las calles de Vigo el día 2 de agosto. Un día antes, el 1, el Jardín Inglés de Castrelos acogerá la lectura del pregón, que, en esta edición, correrá a cargo de Marián Mouriño, presidenta del Real Club Celta de Vigo.