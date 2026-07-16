Vitrasa habilita lanzaderas entre Castrelos y Bouzas tras la final del Mundial

Un autobús de Vitrasa durante una ruta nocturna de la línea C1. Cedida

Con motivo de la celebración de las fiestas de Bouzas y de la coincidencia de la final del Mundial de fútbol con la programación festiva, Vitrasa reforzará su dispositivo especial de movilidad para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía durante la noche del domingo.

"En el momento en el que termine la final entre España y Argentina, habilitaremos lanzaderas hacia las Fiestas de Bouzas", anunció el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

En concreto, Vitrasa informa de que habrá las siguientes conexiones:

Lanzadera con destino a las fiestas de Bouzas, para facilitar el acceso de los asistentes a los actos festivos y a los fuegos artificiales.

Lanzadera del Servicio Especial Conciertos de Castrelos, que funcionará con su recorrido habitual para facilitar el regreso de los asistentes. El recorrido será el siguiente: Rotonda do Rato (parada provisional entre Tomás Paredes y la calle Rocío – Farmacia) – Tomás Paredes – Avenida de Castelao – Praza de América (túnel) – Camelias – Venezuela – Gran Vía – Urzáiz – Travesía de Vigo – Buenos Aires – Sanjurjo Badía – García Barbón – Policarpo Sanz – Velázquez Moreno – Praza de Compostela – García Olloqui – Cánovas del Castillo – Beiramar – Ricardo Portela – Torrecedeira – Praza de Eugenio Fadrique – Tomás Alonso – Camilo Veiga – calle Rocío (Farmacia).

Como es habitual, desde el viernes 17 hasta el martes 21 de julio estará operativo un refuerzo de la línea R1 Nocturna, que prestará servicio entre las 23:05 y las 05:10 horas, con una frecuencia de 30 minutos y salida desde la Praza do Rato (parada provisional situada entre Tomás Paredes y la calle Rocío).

Refuerzo tras los fuegos artificiales

Asimismo, el domingo 19 de julio, una vez finalizado el espectáculo pirotécnico de las fiestas de Bouzas, a partir de las 01:45 horas aproximadamente, Vitrasa volverá a reforzar el servicio especial nocturno realizando el recorrido de la línea R1 para facilitar el regreso de los asistentes.

Durante el horario diurno, los usuarios podrán desplazarse hasta Bouzas utilizando las líneas habituales de la red con paso por la zona: C3, 10, 13, 15B y 15C. Además, durante la noche del viernes y del sábado prestarán servicio con normalidad las líneas N4 y C1.