Vigo anuncia sus festivos locales para 2027: estos serán los dos días no laborables

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este jueves que el Concello aprobará este mes de julio la propuesta de festivos locales para 2027, que incluirá dos jornadas no laborables: el lunes 29 de marzo y el lunes 16 de agosto.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el regidor explicó que el festivo de la Reconquista se trasladará al lunes 29 de marzo, ya que el 28 de marzo es domingo.

El segundo festivo local será el 16 de agosto, coincidiendo con la festividad de San Roque, que en 2027 se celebrará en lunes.

"Por tanto, los dos festivos locales van a ser el lunes 29 de marzo y el lunes 16 de agosto", señaló Caballero.

La propuesta deberá ser aprobada por el Concello y remitida a la Xunta de Galicia para su incorporación al calendario laboral oficial de 2027.