Retiran del mercado más de 1.100 artículos irregulares de un bazar en Soutomaior (Pontevedra)

Incautados más de un millar de artículos de un bazar de Soutomaior GC

La Guardia Civil ha incautado en un bazar de Soutomaior (Pontevedra) un total de 1.178 artículos irregulares por contar con graves problemas de seguridad. La mercancía incautada cuenta con un valor de mercado de más de 24.000 euros.

En un comunicado remitido a Europa Press, la Guardia Civil explica que la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Pontevedra ha retirado este material de la circulación por "representar un riesgo potencial para la seguridad de los consumidores".

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de julio, cuando los agentes realizaron una inspección fiscal rutinaria en el establecimiento. El responsable del negocio, un varón de 42 años y vecino del municipio, fue denunciado administrativamente por una infracción grave.

Entre las irregularidades detectadas destaca la falta de un operador o responsable legal en territorio de la Unión Europea, así como deficiencias en el etiquetado obligatorio, el cual no figuraba en el idioma oficial español.

El lote de material intervenido incluye: 490 paneles solares, 315 focos de luz, 152 altavoces, 74 linternas, 65 cámaras de videovigilancia, 52 luces de emergencia V-16 para vehículos y 30 juegos de cuchillos de cocina.

Todos los productos han quedado precintados y a disposición de la autoridad competente en materia de consumo, tras tramitarse las correspondientes actas de denuncia por infracciones a la normativa de protección del consumidor y al reglamento de etiquetado y publicidad de productos de venta directa.