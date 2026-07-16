Restablecida la línea de tren entre Vigo y Ourense tras un incendio de 11 hectáreas en Crecente

Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026. Rosa Veiga - Europa Press

La circulación del tren entre Vigo y Ourense ha sido restablecida este jueves después de interrumpirse en la tarde del pasado miércoles, 15 de julio, por un corte entre Frieira y Filgueira debido a la proximidad a un incendio declarado en Crecente (Pontevedra).

Durante estas horas de interrupción desde las 18:20 del miércoles fue necesario que Adif estableciese un plan alternativo de transporte por carretera para "garantizar la movilidad de los viajeros".

Un incendio forestal se originó a las 17:26 horas del pasado miércoles en Rebordechán, en el municipio de Crecente (Pontevedra). La Consellería do Medio Rural explica a Europa Press que está estabilizado desde las 3,48 horas de la madrugada de este jueves. Afecta a una superficie de unas 11 hectáreas.

En su extinción han participado de forma acumulada, entre otros medios, cuatro helicópteros, cuatro aviones, 13 brigadas y nueve motobombas.