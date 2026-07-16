Ya es oficial: VivaGym anuncia la fecha de apertura de su nuevo gimnasio en Vigo

Tras meses de espera y quejas de los usuarios, VivaGym abre su nuevo centro en Vigo el 22 de julio. Se trata de un gimnasio ubicado en Rúa Travesía de Vigo, 202 -dentro del centro comercial-.

"Esta apertura refuerza la presencia de VivaGym en Galicia, en un contexto de creciente interés por el deporte y los hábitos de vida saludables", aseguran desde la cadena. Con esta inauguración, VivaGym alcanza seis centros en Galicia.

El nuevo espacio contará con más 1.100 m² dedicados al entrenamiento, donde los usuarios podrán disfrutar de una oferta completa con las siete zonas: zona de cardio, área de fuerza, Soft Area (TOS), sala de ciclo, zona HIT, una amplia zona de peso libre y espacios exclusivos para la realización de actividades dirigidas. Este centro contará con gran cantidad de clases disponibles en una amplia franja horaria.