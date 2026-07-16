Continúa interrumpida la línea de tren entre Vigo y Ourense por un incendio de 11 hectáreas en Crecente

Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026. Rosa Veiga - Europa Press

La conexión ferroviaria entre Vigo y Ourense continúa interrumpida esta mañana de jueves, 16 de julio, por un corte entre Frieira y Filgueira debido a la proximidad de un incendio declarado este miércoles en Crecente (Pontevedra).

Así, según informa Europa Press, Adif indica que se ha establecido un plan alternativo de transportepor carretera para "garantizar la movilidad de los viajeros".

Un incendio forestal se originó a las 17:26 horas del pasado miércoles en Rebordechán, en el municipio de Crecente, en la provincia de Pontevedra.

Medio Rural explica a Europa Press que está estabilizado desde las 03:48 horas de la madrugada de este jueves. Afecta a una superficie de unas 11 hectáreas.

Tal y como han señalado fuentes de Adif, la circulación de trenes permanece suspendida desde las 18:20 horas del miércoles entre Frieira y Filgueira, lo que afecta a los trenes que conectan Vigo con Ourense.

En su extinción han participado de forma acumulada, entre otros medios, cuatro helicópteros, cuatro aviones, 13 brigadas y nueve motobombas.