Dos talleres gratuitos para apoyar el bienestar emocional de pacientes oncológicos en Vigo

La Asociación Española Contra el Cáncer organiza un programa de mindfulness para pacientes en tratamiento activo y un taller específico para abordar las secuelas psicológicas tras la enfermedad Más actualidad:

La Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo pone en marcha de dos talleres grupales gratuitos centrados en el bienestar emocional con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para afrontar el impacto psicológico que puede acompañar tanto al proceso de la enfermedad como a la etapa posterior al tratamiento.

El primero de los talleres, "Regulación emocional a través de Mindfulness", está dirigido a pacientes que se encuentran en tratamiento activo o que han finalizado el mismo hace menos de 12 meses. Consta de 8 sesiones grupales y dará comienzo el próximo 3 de agosto en la sede de la Asociación en Vigo.

Las sesiones se celebrarán los lunes de 12:00 a 13:30 horas y las personas participantes aprenderán estrategias para gestionar el estrés, la ansiedad y las emociones asociadas al diagnóstico y tratamiento oncológico, favoreciendo una mejor adaptación a la enfermedad y una mayor calidad de vida.

Por otra parte, la Asociación ofrecerá también el taller "Superviviente: secuelas psicológicas", dirigido a pacientes que hayan finalizado su tratamiento activo hace al menos un año y no más de cinco. Consta de 7 sesiones grupales y comenzará el 5 de agosto. Las sesiones tendrán lugar los miércoles de 12:00 a 13:30 horas en la sede de la entidad en Vigo.

Durante el taller se abordarán algunas de las principales secuelas emocionales tras la enfermedad, como las dificultades relacionadas con el sueño, la sexualidad, la autoestima, el miedo a la recaída, la incertidumbre o la reconstrucción del proyecto vital. El objetivo es proporcionar un espacio seguro de aprendizaje, apoyo mutuo y acompañamiento profesional durante la etapa de supervivencia.

Ambos talleres serán impartidos por Ana Sánchez, psicooncóloga de la entidad, contarán con grupos reducidos y una valoración previa individual para asegurar que la intervención se ajusta a las necesidades de cada participante.

Las plazas son limitadas. El plazo de inscripción para el taller "Regulación emocional a través de Mindfulness" finalizará el 29 de julio a las 23:59 horas. Por su parte, las personas interesadas en participar en el taller "Superviviente: secuelas psicológicas" podrán inscribirse hasta el 31 de julio a las 23:59 horas. Las personas interesadas pueden obtener más información o realizar su inscripción de forma gratuita a través del teléfono gratuito 900 100 036, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.