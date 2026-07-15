Suspendida la circulación de trenes entre Vigo y Ourense por un incendio forestal en Crecente

Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026. Rosa Veiga - Europa Press

La circulación de trenes entre Vigo y Ourense ha sido suspendida a causa de un incendio forestal registrado en la tarde de este miércoles en Rebordechán, en el municipio de Crecente (Pontevedra), y que permanece activo.

Según fuentes de la Consellería do Medio Rural que recoge Europa Press, el fuego se ha originado sobre las 17:26 horas y afecta a una superficie de entre seis y siete hectáreas.

Se solicitó la suspensión del tráfico ferroviario por la cercanía de las llamas a las vías del tren y, señala Adif, la circulación está cancelada desde las 18:20 horas entre Frieira y Filgueira, y afecta a los trenes que conectan Vigo con Ourense.

En su extinción participan cuatro agentes, ocho brigadas, seis motobombas, una pala, un técnico, cuatro helicópteros y cuatro aviones.