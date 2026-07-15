Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026.

Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026. Rosa Veiga - Europa Press

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Suspendida la circulación de trenes entre Vigo y Ourense por un incendio forestal en Crecente

Según la Consellería do Medio Rural, el fuego se ha originado sobre las 17:26 horas, permanece activo y afecta a una superficie de entre seis y siete hectáreas

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La circulación de trenes entre Vigo y Ourense ha sido suspendida a causa de un incendio forestal registrado en la tarde de este miércoles en Rebordechán, en el municipio de Crecente (Pontevedra), y que permanece activo.

Vuelca un camión con cerdos en Baltar (Ourense)

Según fuentes de la Consellería do Medio Rural que recoge Europa Press, el fuego se ha originado sobre las 17:26 horas y afecta a una superficie de entre seis y siete hectáreas.

Se solicitó la suspensión del tráfico ferroviario por la cercanía de las llamas a las vías del tren y, señala Adif, la circulación está cancelada desde las 18:20 horas entre Frieira y Filgueira, y afecta a los trenes que conectan Vigo con Ourense.

En su extinción participan cuatro agentes, ocho brigadas, seis motobombas, una pala, un técnico, cuatro helicópteros y cuatro aviones.