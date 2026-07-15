Nuevo paso del "proyecto más importante" del Puerto de Vigo: adjudicado el desarrollo del Plan Estratégico

Nuevo paso de la Autoridad Portuaria para llevar a cabo el "proyecto más importante" del Puerto de Vigo. La institución olívica ha firmado la adjudicación para el desarrollo de su nuevo Plan Estratégico, que estará vigente durante el periodo 2027-2035.

Tras el proceso de licitación pública, la mesa de contratación ha seleccionado la propuesta presentada por la empresa de consultoría especializada MCValnera. Al concurso público concurrieron cinco firmas, tanto de ingeniería e infraestructuras marítimas, como del ámbito de la consultoría estratégica global: MCValnera, Ocean Infrastructure Management, Aporta, Teirlog y PriceWaterhouseCoopers (PwC).

El objetivo del contrato es "sentar las bases del crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad de la terminal viguesa", señalan desde la Autoridad Portuaria. Además, el Plan Estratégico tiene como fin captar futuras inversiones, adaptando la infraestructura del puerto y sus servicios a las nuevas exigencias del comercio internacional, la transición ecológica y la digitalización logística.

Así, con este Plan Estratégico 2027-2035, el Puerto de Vigo tratará de consolidarse como un gran nodo logístico e industrial de la fachada atlántica ibérica, situando la innovación tecnológica y la transición energética "en el centro". Liderar la descarbonización y desarrollar la economía azul son otros dos objetivos a alcanzar, integrando la Inteligencia Artificial en el proceso.

El plan estará alineado con las políticas de Puertos del Estado y la Unión Europea, enfocándose en sectores estratégicos como la reparación y la construcción naval. Además, será un "documento vivo" que se revisará cada cuatro años para adaptarse a las necesidades cambiantes.

Para el presidente de la APV, Carlos Botana, "es el proyecto más importante del puerto". "tiene que nacer del consenso y del diálogo, pero, al mismo tiempo, debe ser ambicioso para poder definir el puerto que queremos ser y garantizar su futuro para las próximas décadas. Nos estamos jugando mucho en estos momentos", ha afirmado.