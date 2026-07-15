¿Nuevo capítulo de la guerra de las pantallas en Vigo?: la Deputación instalará una para la final del Mundial

Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro han abierto un nuevo capítulo de la guerra de pantallas de Vigo. La Deputación de Pontevedra ha anunciado que instalará de nuevo el panel en Praza da Estrela, tras conseguir la autorización de la Autoridad Portuaria de Vigo.

Tras no poder disponer de la pantalla en cuartos de final y conseguir el permiso municipal a última hora para poder disfrutar de las semifinales contra Francia en Praza da Estrela, el ente provincial ha vuelto a anunciar la instalación de una pantalla gigante para apoyar a la Selección Española en la final del Mundial.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, que ha mostrado su deseo de repetir el éxito alcanzado en la final de la Eurocopa de 2024: "Procuraremos la segunda estrella desde Praza da Estrela. Para defenderla en 2030 en España y, ojalá, en Vigo".

En esta línea, ha avanzado que el ente provincial ya cuenta con la pertinente autorización de la Autoridad Portuaria de Vigo para disponer de la céntrica plaza olívica este domingo 19 de junio. Este documento es necesario para conseguir la autorización municipal.

Cabe recordar que el Concello tan sólo autorizó la proyección del partido de este martes contra Francia, pese a que la Deputación solicitó también permiso para el día de la final del Mundial. Y es que el ente provincial no presentó la autorización portuaria del domingo, ante la "premura" en entregar la documentación para proyectar la semifinal.

"Faise constar que tan só aportan autorización da Autoridade Portuaria para ocupar o dominio público portuario (Praza da Estrela) dende as 09:00 horas do día 14 de xullo de 2026 ata as 01:00 horas do 15 de xullo polo que a a autorización municipal debe ceñirse a esa concreta data e non abarca ao vindeiro 19 de xullo", explicaban los técnicos municipales en el informe municipal.

Ante esta situación, Luisa Sánchez se ha mostrado confiada en recibir el visto bueno del Concello. "Seguimos animando a España en la búsqueda de este sueño que tiene todo el país y toda la ciudad, ha concluido la también portavoz del PP de Vigo.