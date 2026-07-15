La Diputación reivindica una inversión de 56 millones de euros en Vigo durante los últimos tres años

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, reivindicó este miércoles el "firme compromiso" del Gobierno provincial con Vigo, una ciudad que, según destacó, se ha convertido en una "prioridad" durante el actual mandato. En los últimos tres años, la institución ha comprometido 56 millones de euros entre inversiones, ayudas y patrocinios.

"La Diputación ha pasado de estar en Vigo a ser decisiva en su transformación. Nuestra huella está presente en las principales actuaciones en marcha, no solo porque participemos en su financiación, sino porque somos la Administración que realiza el mayor esfuerzo inversor", aseguró Sánchez.

Entre los proyectos mencionados se encuentran el parque infantil de la Finca Matías, al que la Diputación aporta 2,58 millones de euros, el 79% de su presupuesto; la reforma de la piscina de Teis, financiada con cinco millones, el 70% del coste; las rampas mecánicas de la calle Pintor Colmeiro, que reciben 1,9 millones, el 68%; y la humanización de San Roque, con una aportación provincial de 1,5 millones, el 69% del total. "Son ejemplos que demuestran que nuestro compromiso con Vigo no es testimonial, sino decisivo", sostuvo.

El organismo provincial ha activado más de 42 millones de euros para once inversiones estratégicas. Algunas ya están finalizadas, como las actuaciones en la carretera Clara Campoamor, el parque Nelson Mandela de Navia, el pabellón de As Travesas y el campo de As Relfas.

Otras continúan en ejecución, entre ellas la reconstrucción de la grada de Gol de Balaídos, la reforma de la piscina de Teis, el parque de la Finca Matías, el ascensor de Juan Ramón Jiménez y las humanizaciones de Pintor Colmeiro y San Roque.

Sánchez también calificó como "un paso histórico" la adquisición del Teatro Cine Fraga, cuya recuperación permitirá devolver el inmueble a la ciudadanía y convertirlo en un referente cultural para Vigo, Galicia y el conjunto del noroeste peninsular.

Además, la Diputación mantiene reservados otros cinco millones de euros para nuevos proyectos en colaboración con el Concello, aunque, según la vicepresidenta, todavía espera una propuesta del Gobierno municipal para concretar su destino.

A estas inversiones se suman nueve millones de euros destinados durante los últimos tres años a deportistas, clubes, asociaciones y eventos culturales, deportivos y sociales de la ciudad. "Pusimos a Vigo en el centro de las decisiones no solo a través de las obras, sino también pensando en las personas", afirmó Sánchez, que garantizó que la ciudad continuará ocupando un lugar prioritario en la acción del Gobierno provincial.

"¿Dónde están los 200 millones?"

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado a la Diputación de mentir en lo que se refiere al balance de sus inversiones a nivel provincial y local.

Este martes, el presidente del ente provincial aseguró que se habían invertido 600 millones de euros en toda la provincia, por lo que a Vigo, según Caballero, le corresponderían 200 millones. "Teniendo en cuenta que Vigo es la tercera parte de la provincia, aproximadamente, significa que nos hubieran correspondido 200 millones de euros", ha asegurado para preguntarse "¿Dónde están? ¿Dónde se quedaron?.

El regidor olívico ha incidido en que la Diputación recibe "por Vigo" del Gobierno central 85 millones de euros, por lo que la cantidad aumentaría a 240, 250 millones de euros, y ha tachado esta actuación como "una tomadura de pelo", por lo que pide que les digan "dónde se invirtieron".