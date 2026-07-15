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Caballero asegura que más 25.000 personas animaron a España en Castrelos
El Concello de Vigo mantendrá la pantalla en el auditorio de Castrelos para que los aficionados españoles vivan la final del Mundial
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Castrelos vivió como nunca el pase a la final del Mundial de la Selección Española. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado que más de 25.000 personas asistieron a la proyección de la semifinal España-Francia en el histórico auditorio al aire libre olívico.
"Vivimos un lleno total", ha afirmado el regidor socialista, que ha anunciado que mantendrá la pantalla gigante en Castrelos para la final que se celebra este domingo 19 de julio, a las 21:00 horas. Como en anteriores encuentros, la entrada a platea será gratuita.
"Ayer hubo más de 25.000 personas en Castrelos, en un clima de fiesta, de celebración, de entusiasmo, de ánimo y apoyamos a España con todas nuestras fuerzas. Pues el próximo domingo, a las 21:00 horas, todo Vigo a Castrelos", ha animado el alcalde.