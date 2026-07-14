La Xunta recibe cuatro ofertas para construir 41 viviendas públicas en Navia, en Vigo

La Xunta ha recibido cuatro ofertas para construir 41 viviendas de promoción pública en San Paio de Navia, en Vigo, con una inversión de 8,8 millones de euros. El objetivo es la construcción de dos edificios en las parcelas M-IIIB-16 y M-IIIB-18 del Plan Parcial de San Paio de Navia.

En la parcela M-IIIB-16, el edificio proyectado contará con 19 viviendas, trasteros y plazas de garaje. Constará de una planta sótano con 19 plazas de garaje e instalaciones; una planta baja con soportal, dos portales de acceso a las viviendas, 19 trasteros, un local de uso comunitario y espacios destinados a instalaciones y servicios; tres plantas destinadas a uso residencial con cinco viviendas por planta; y una planta ático también de uso residencial, con un total de cuatro viviendas.

En la parcela M-IIIB-18 se levantará un edificio con 22 viviendas, trasteros y plazas de garaje. Dispondrá de una planta sótano con 22 plazas de garaje y un local para instalaciones; una planta baja con soportal, dos portales de acceso a las viviendas, 22 trasteros, un local de uso comunitario y dependencias para instalaciones y servicios; tres plantas residenciales con seis viviendas por planta; y una planta ático también de uso residencial con cuatro viviendas. Una de las viviendas y una de las plazas de garaje estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

Esta promoción forma parte del compromiso de la Xunta de Galicia de duplicar el parque público de vivienda, hasta alcanzar las 8.000 viviendas antes de que finalice 2028 y las 10.000 en 2030. Con ese objetivo, ya se encuentran en distintas fases de ejecución 4.000 nuevas viviendas de promoción pública.

En Vigo, la Xunta tiene actualmente 927 viviendas de promoción pública en diferentes fases de ejecución, todas ellas sobre suelo urbanizado por la propia Administración autonómica. Se trata de acciones englobadas dentro del compromiso del organismo autonómico de duplicar el parque público de vivienda, hasta alcanzar las 8.000 viviendas antes de que finalice 2028 y las 10.000 en 2030.