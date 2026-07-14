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Vecinos del barrio vigués de Teis denuncian el estado de abandono de sus parques: "Es escandaloso"
Denuncian que la vegetación invade los caminos y zonas de uso
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La Asociación Vecinal de Teis denuncia la falta de mantenimiento de los parques y jardines del barrio, especialmente del parque de A Guía, el parque Carlos Gardel y el parque de la avenida de Galicia
Según aseguran, no es la primera vez que la asociación denuncia la falta de mantenimiento y el abandono de las zonas verdes de Teis. Por este motivo, el pasado lunes se dirigieron por escrito a la Concejalía de Parques y Jardines para exigir que se adopten medidas que garanticen el mantenimiento de los espacios verdes del barrio.
"La vegetación invade los caminos y zonas de uso, la hierba alcanza una gran altura y parte de la vegetación se encuentra seca desde hace semanas", denuncian.
En concreto, consideran especialmente grave la situación en el parque de A Guía, donde la hierba supera en algunos puntos el metro de altura y ya han aparecido zarzas. "Es escandaloso que uno de los grandes parques de la ciudad carezca de un mantenimiento mínimo y presente un estado de abandono", critican.
A esta situación, la entidad suma otras carencias del parque de A Guía, como la ausencia de aseos y cafetería, la exclusión del recinto del recorrido del autobús turístico y la demora, desde hace tres años, de las obras de reparación del paseo de la capilla. También reclama la retirada de árboles de especies invasoras y la realización de una excavación arqueológica en la zona.