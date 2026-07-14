Vecinos del barrio vigués de Teis denuncian el estado de abandono de sus parques: "Es escandaloso"

Vecinos del barrio vigués de Teis denuncian el estado de abandono de sus parques Asociación de Vecinos de Teis

La Asociación Vecinal de Teis denuncia la falta de mantenimiento de los parques y jardines del barrio, especialmente del parque de A Guía, el parque Carlos Gardel y el parque de la avenida de Galicia

Según aseguran, no es la primera vez que la asociación denuncia la falta de mantenimiento y el abandono de las zonas verdes de Teis. Por este motivo, el pasado lunes se dirigieron por escrito a la Concejalía de Parques y Jardines para exigir que se adopten medidas que garanticen el mantenimiento de los espacios verdes del barrio.

"La vegetación invade los caminos y zonas de uso, la hierba alcanza una gran altura y parte de la vegetación se encuentra seca desde hace semanas", denuncian.

En concreto, consideran especialmente grave la situación en el parque de A Guía, donde la hierba supera en algunos puntos el metro de altura y ya han aparecido zarzas. "Es escandaloso que uno de los grandes parques de la ciudad carezca de un mantenimiento mínimo y presente un estado de abandono", critican.

A esta situación, la entidad suma otras carencias del parque de A Guía, como la ausencia de aseos y cafetería, la exclusión del recinto del recorrido del autobús turístico y la demora, desde hace tres años, de las obras de reparación del paseo de la capilla. También reclama la retirada de árboles de especies invasoras y la realización de una excavación arqueológica en la zona.