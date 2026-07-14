Habrá pantalla gigante en el centro de Vigo para seguir las semifinales del Mundial: "Lo conseguimos"

Finalmente, el centro de Vigo, concretamente la Praza da Estrela, contará con una pantalla gigante para seguir en directo el España-Francia de las semifinales del Mundial después de que el Concello de Vigo haya autorizado a la Diputación de Pontevedra para su instalación.

"Lo conseguimos", ha celebrado la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, en un audio remitido a los medios en el que asegura que este "logro" es fruto de la "insistencia" de la Diputación. "Ya avisamos de que no nos iban a parar, le hemos doblado el pulso a Abel Caballero", ha sentenciado.

Según Sánchez, después de que se precintase la pantalla preparada para los cuartos de final ante Bélgica, recibieron "cientos de mensajes" de apoyo ya que "nadie entendía que se prohibiera en Vigo una pantalla gigante en pleno centro para apoyar a la selección española en una cita de esta magnitud".

Para la cita a las 21:00 horas, ha hecho un llamamiento a "llenar la plaza de la Estrella, teñirla de rojo y amarillo, demostrar una vez más que esta ciudad está a la altura de las grandes ocasiones, y empujar juntos a nuestra selección hacia la final".

"Tenían que cumplir la ley"

Desde el Concello, han confirmado la autorización para instalar la pantalla gigante tras "subsanar las múltiples deficiencias que tenía su solicitud", ya que la presentada inicialmente era "una solicitud en precario" y "un despropósito absoluto".

La concejala Yolanda Aguiar ha incidido en que lo único que se pedía desde el Gobierno local era que se cumpliese la ley "como todos los ciudadanos" y que no era cierto que hubiesen presentado la documentación "correctamente" ni "en tiempo" para el anterior encuentro.

"No es pedir el cuerno del unicornio, es pedirle que cumpla y se sujete a la ley como el común de los mortales", ha reivindicado.