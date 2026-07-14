Estudiantes del CSM Vigo protestan contra los recortes de la Xunta: "Necesitamos esas horas"

Los estudiantes del Conservatorio Superior de Música (CSM) de Vigo se han concentrado este martes, 14 de julio, en distintos puntos del centro de la ciudad para mostrar su rechazo a los recortes pretendidos por la Xunta de Galicia en este centro educativo.

Los estudiantes organizaron una concentración musical en cuatro puntos simultáneos: farola de Urzáiz, Zara, el Sereo y Praza da Princesa. En cada punto habrá agrupaciones musicales tocando, pancartas y recogidas de firmas para explicar la situación del conservatorio.

En concreto, denunciarán la decisión de la Consellería de Educación, que firmó el pasado 3 de junio una modificación de la Relación de postos de traballo (RPT). Esta medida, según los estudiantes, pretende suprimir dos plazas del personal de administración y servicios, así como reducir el horario del centro a la mitad.

"Queremos visibilizar los recortes que pretende llevar a cabo la Xunta, que supondrían una reducción del horario del centro y dificultarían nuestro estudio. No somos un instituto donde solo se imparten clases; necesitamos esas horas para ensayar y realizar nuestro trabajo y estudio personal", reivindica una de las representantes del alumnado, Lucía Rodríguez Lago.

Tras la concentración musical, los estudiantes protagonizaron junto a sindicatos y ciudadanos una manifestación que partirá a las 12:30 horas de la farola de Urzáiz hasta Praza da Estrela. Allí se encuentra la sede de la Delegación de la Xunta en Vigo y los organizadores pretenden montar una mini banda reivindicativa para hacer el mayor ruido posible.

Apoyo del BNG

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido a la Xunta que rectifique los recortes de personal anunciados y la ha acusado de causar un "colapso de horarios y la pérdida de horas de ensayo" que, asegura, afectará a cerca de 300 estudiantes con la supresión de un puesto de conserjería y otro de administración.

"Que el PP pretenda maquillar el desmantelamiento que ellos mismos han provocado con medidas insuficientes solo demuestra su nula voluntad política con la enseñanza pública", afirmó el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, que este martes respaldó las movilizaciones convocadas por la comunidad educativa junto al concejal Filipe Abalde y los diputados en el Parlamento de Galicia Carmela González y Brais Ruanova.

Igrexas calificó de "tomadura de pelo" las medidas anunciadas por la Xunta para el alumnado del Conservatorio. "Pretender que el principal referente de los estudios superiores de música del sur de Galicia pueda funcionar con normalidad a base de parches y sin el personal necesario es un despropósito", criticó.