La Deputación instala la pantalla para ver el Mundial a la espera del permiso municipal

El último capítulo de la guerra de las pantallas de Vigo está llegando a su conclusión. La Deputación de Pontevedra ha entregado toda la documentación requerida por el Concello este martes por la mañana. El ente provincial está a la espera del permiso municipal, aunque ya ha instalado el panel en Praza da Estrela.

La polémica saltó el viernes pasado, cuando el Concello de Vigo precintó la pantalla colocada por la Deputación de Pontevedra para ver el España-Bélgica de cuartos de final del Mundial. El gobierno local argumentó que el ente provincial no contaba con los permisos correspondientes.

La Deputación volvió a emitir una solicitud para disfrutar del encuentro de semifinales este martes a las 21:00 horas. La respuesta municipal llegó este lunes, con declaraciones de la concejala de Política Social y Participación Ciudadana, Yolanda Aguiar, asegurando que "lo que han presentado es un despropósito impensable en una administración pública".

Ante esta situación, la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, ha anunciado este martes que "han cumplido con su parte". "Esta mañana hemos remitido al Concello de Vigo toda la documentación solicitada para que la ciudad pueda disfrutar de la semifinal España-Francia en pleno centro", ha afirmado.

"Sólo les faltó pedirnos un cuerno de unicornio. No descartamos que lo soliciten en las próximas horas", ha valorado la también portavoz del PP de Vigo, que considera que la decisión municipal es política y no responde a criterios legales y de seguridad.

"Esto ya no va de poner una pantalla o no. (...) Va a entender que nadie puede comportarse como si fuera el dueño de la ciudad, de asumir que un alcalde no puede convertir el veto permanente en una forma de hacer política ni impedir sistemáticamente que la Deputación impulse iniciativas en beneficio de Vigo", ha criticado Sánchez.

A la espera de la autorización municipal, la pantalla de la Deputación ya está instalada en Praza da Estrela. La vicepresidenta ha recalcado que el acceso es libre y gratuito. El encuentro comienza a las 21:00 horas y enfrentará a España con Francia por un puesto en la final del Mundial de Fútbol.

Pantalla en Castrelos

Por otro lado, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha recordado este martes que la semifinal se podrá disfrutar en el Auditorio de Castrelos. "Es un partidazo, un gran partido", ha afirmado, animando a los vecinos de Vigo a animar a la Selección Española.

La entrada en la platea, donde se ubican 2.500 asientos, es gratuita. Las puertas del recinto se abrirán a las 20:00 horas, una hora antes del encuentro, que comenzará a las 21:00 horas.