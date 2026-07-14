La construcción de la grada de gol de Balaídos avanza "a muy buen ritmo"

Las obras de la grada del Gol, en el Estadio de Balaídos, avanzan "a muy buen ritmo".

Así lo aseguró este martes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, quien informó de que ya han llegado a la obra las barras y las piezas esféricas que conformarán la malla metálica encargada de sostener la futura cubierta de la grada. Esta estructura se ensamblará primero sobre el terreno antes de ser elevada con una gran grúa.

"Se monta toda la estructura en el suelo, uniendo las barras con las bolas, y una vez completada se iza con una grúa para dejarla enganchada en la parte superior, apoyada en sus propios pilares", explicó Caballero.

El alcalde avanzó que será durante el mes de agosto cuando se lleve a cabo el izado de toda la malla metálica que servirá de soporte para la nueva cubierta de la grada de Gol. "El nuevo Balaídos ya no hay quien lo pare. Maravilloso", concluyó.