El aeropuerto de Vigo registra una bajada de pasajeros en junio pese al alza de turistas nacionales

El aeropuerto de Vigo comienza el verano con mal pie. Peinador registró en junio un ligero descenso de pasajeros, pese al aumento de turistas nacionales y del número de movimiento de aeronaves.

Durante el mes de junio, pasaron por Peinador 93.982 pasajeros, lo que supone un descenso interanual del 0,5%. Casi la totalidad son turistas nacionales —93.658 viajeros—, cuyo tránsito ha crecido un 4,3%.

De hecho, el descenso es más agudo entre los pasajeros internacionales, de un 98,4%. Por el aeropuerto de Vigo pasaron un total de 68 viajeros foráneos. También decrecieron los vuelos comerciales, un 3,7% tras registrar un total de 748 operaciones. Eso sí, el número de movimiento de aeronaves ascendió un 6,9%.

En cuanto al transporte de mercancías, la terminal viguesa acogió 21.922 kilogramos, lo que supone otra caída con respecto a hace un año —en concreto, del 67%—.

Estas cifras ensombrecen el resultado de lo que va de año. En cuanto al número de pasajeros, Peinador registra un incremento del 4,1% gracias al empuje del turismo nacional. Aena también apunta a un incremento del 9,8% en cuanto a las operaciones totales, de un 1,4% de vuelos comerciales y de un 148,5% en el transporte de mercancías.