Dos policías heridos tras salirse de la vía mientras circulaban en el coche patrulla en Nigrán (Pontevedra)

Dos agentes de la Policía Local de Nigrán han resultado heridos al salirse de la vía mientras circulaban en el coche patrulla.

El siniestro se produjo sobre las tres de esta madrugada en la Rúa dos Pazos, en Nigrán, donde el vehículo que ocupaban se salió de la vía y fueron los propios afectados quienes llamaron al 112 Galicia para pedir asistencia sanitaria.

Allí acudieron los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 para atender a los dos agentes, aunque solo uno tuvo que ser evacuado al hospital.

Además de los sanitarios, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia solicitaron la colaboración de los miembros del GES de O Val Miñor.