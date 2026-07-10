A Guarda (Pontevedra) prohíbe el baño en la playa de Armona por contaminación microbiológica

El Concello de A Guarda (Pontevedra) ha prohibido el baño en la playa de Armona de forma temporal, tras recibir una comunicación de la Consellería de Sanidade en la que se indica que la última muestra de agua recogida presenta contaminación microbiológica que supera los límites recomendados para el baño.

Así, la administración local ha informado de la prohibición de baño desde este viernes "y hasta nuevo aviso". Como informa Europa Press, el objetivo municipal es garantizar la seguridad y salud de las personas usuarias de la playa.

La restricción se mantendrá hasta que se conozcan los resultados del contraanálisis y se confirme que la calidad del agua vuelve a estar dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente.