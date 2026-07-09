Desarticulan tres puntos de venta de drogas en Vigo

La Policía Nacional ha desarticulado en Vigo tres puntos de venta de droga al menudeo. Durante las tres actuaciones, los agentes se han incautado de 31,2 gramos de cocaína, 4.7 gramos de cocaína rosa (tusi) y 95,8 gramos de hachís, además de más de 2.700 euros en efectivo. Asimismo tres personas han sido detenidas por delitos contra la salud pública.

La primera actuación tuvo lugar durante la noche del 12 de junio, cuando agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD) de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana observaron a un hombre con actitud huidiza y vigilante. Tras identificarlo y registrar la mochila que llevaba consigo, localizaron 2.300 euros en efectivo y ocho envoltorios de cocaína, con un peso total de 6,2 gramos.

La segunda de las actuaciones se produjo durante la madrugada del 27 de junio, agentes del GOPD que realizaban labores de prevención en el centro de Vigo detectaron a un hombre que accedía apresuradamente a una vivienda mostrando nerviosismo. Tras su identificación y cacheo, localizaron en sus bolsillos dos cápsulas de cocaína de 4,2 y 4 gramos, una bolsa termosellada con tusi que arrojó un peso de 4,7 gramos, cuatro cápsulas adicionales de cocaína de 4,2 gramos cada una y 410 euros en billetes fraccionados.

El último de los operativos tuvo lugar durante la mañana del 29 de junio en la zona de Traviesas. En este caso fueron agentes de la Unidad de Intervención Policial los que se encontraban realizando patrullas de prevención en centros docentes cuando observaron a dos varones que, al percatarse de la presencia policial, mostraron nerviosismo y cambiaron bruscamente de dirección.

Tras identificar a ambos, a uno de ellos se le intervino una cajetilla de tabaco que contenía 94,4 gramos de hachís, otra cajetilla con 1,6 gramos de hachís que intentó ocultar arrojándola al suelo, además de 30 euros en un bolsillo del pantalón y 25 euros ocultos en la carcasa del teléfono móvil.