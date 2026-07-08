Sanidad abre la puerta a recuperar Vigo como sede de las pruebas MIR

El Ministerio de Sanidad ha abierto la puerta a recuperar en la próxima convocatoria la ciudad de Vigo como sede para la realización del examen de acceso a la formación sanitaria especializada de Medicina, el examen MIR, después de que en la convocatoria 2026 redujese las sedes, dejando en Galicia únicamente Santiago de Compostela.

Según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, el borrador de orden que el Ministerio de Sanidad le ha remitido a las comunidades autónomas, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2026 para el acceso en el año 2027 a plazas de formación sanitaria especializada, figura de nuevo la posibilidad de elegir Vigo como sede para la realización de los exámenes.

La posibilidad de realizar estas pruebas en Vigo se eliminó en la convocatoria 2026, cuando se dejó Santiago de Compostela como única sede para los exámenes que tuvieron lugar en enero de este año. La Xunta reclamó reiteradamente que el Ministerio rectificase esta decisión y el propio conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, abordó con la ministra la necesidad de que Vigo fuese de nuevo sede para la realización de los exámenes.

Así las cosas, el borrador de orden del Ministerio al que ha tenido acceso Europa Press recoge que en la próxima convocatoria, que aún debe ser aprobada y publicada en el BOE, se prevé la recuperación de Vigo como sede para la realización de las pruebas de formación sanitaria especializada.