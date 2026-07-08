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Muere una mujer en Vigo tras caer en un pozo en Saiáns
El suceso se produjo minutos antes de las 18:00 horas
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Una mujer ha fallecido este miércoles en Vigo después de haber caído en un pozo en Camino de la Devesa, en Saiáns.
El suceso se produjo a las 17:50 horas de esta tarde. Urxencias Sanitarias dio aviso al 112 pidiendo ayuda e informando de que no podían sacar a la mujer del pozo porque estaba electrocutada.
Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima cayó mientras realizaba tareas de limpieza en el pozo, dando contra un botón del sistema automático de subida y bajada del caldero, por lo que recibió una descarga eléctrica.
Poco después, un particular dio aviso de que los servicios de emergencia habían logrado retirar a la mujer del pozo y que la estaban reanimando.
Sin embargo, no se pudo hacer nada para salvar su vida.
Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Nacional y de la Local, que constataron su fallecimiento.