Muere una mujer en Vigo tras caer en un pozo en Saiáns

Una mujer ha fallecido este miércoles en Vigo después de haber caído en un pozo en Camino de la Devesa, en Saiáns.

El suceso se produjo a las 17:50 horas de esta tarde. Urxencias Sanitarias dio aviso al 112 pidiendo ayuda e informando de que no podían sacar a la mujer del pozo porque estaba electrocutada.

Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima cayó mientras realizaba tareas de limpieza en el pozo, dando contra un botón del sistema automático de subida y bajada del caldero, por lo que recibió una descarga eléctrica.

Poco después, un particular dio aviso de que los servicios de emergencia habían logrado retirar a la mujer del pozo y que la estaban reanimando.

Sin embargo, no se pudo hacer nada para salvar su vida.

Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Nacional y de la Local, que constataron su fallecimiento.