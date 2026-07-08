Luz verde al desarrollo de 300 viviendas protegidas en As Saíñas, en Cangas (Pontevedra)

La Xunta publica este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la aprobación de la delimitación del ámbito de As Saíñas, en el municipio de Cangas do Morrazo (Pontevedra), que será objeto de transformación urbanística para desarrollar suelo residencial para construir unas 300 viviendas, todas ellas protegidas.

De este modo, el DOG recoge la aprobación de la delimitación del ámbito identificado como SAUR-2 para la tramitación del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) que desarrollará este suelo.

En concreto, tal y como ha informado la Consellería de Vivienda a Europa Press, este ámbito de 66.300 metros cuadrados está delimitado al norte por el camino y la rotonda de A Rúa; al sur, por viviendas, terrenos y el centro de día de Cangas, junto a la carretera autonómica PO-551; al este, por la carretera autonómica PO-554; y al oeste, por los barrios de Espírito Santo y O Rapadouro. El ámbito está atravesado de norte a sur por el regato de As Saíñas, elemento natural vertebrador de un gran parque fluvial que constituirá el eje de la ordenación.

Este proyecto se enmarca en la Estrategia Gallega de Suelo Residencial que impulsa la Xunta para desarrollar suelo en el que facilitar la construcción de 25.000 viviendas en Galicia, 20.000 protegidas y 5.000 libres.

El Ejecutivo autonómico ha recordado que tiene en tramitación 13 PIA en 12 municipios gallegos, de los que siete ya cuentan con aprobación inicial: Vigo (ámbito de Ofimático), Pontevedra (San Mauro), Ourense (Escorial-Vinteún), Santiago de Compostela (Mallou), A Coruña (Monte Mero), Lugo (Sagrado Corazón) y Arteixo (A Baiuca-Penouqueira).

Además de estos proyectos, el Gobierno gallego trabaja en los que se desarrollarán en Marín, O Porriño, Vigo (Ramón Nieto), Vilagarcía de Arousa y Ribadeo.