Herida una menor en Vigo tras ser atropellada en la Avenida de Castelao

Avenida de Castelao, a la altura de donde se produjo el atropello. Google Maps

Una menor ha quedado inconsciente tras ser atropellada esta pasada madrugada en la Avenida de Castelao, en Vigo.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar alrededor de las 03:00 horas y fue otro menor, que acompañaba a la víctima, el que avisó del atropello, que se produjo a la altura del número 38 de la calle.

El vehículo implicado en el atropello pertenecía a un taxista, tal y como trasladaron las personas que contactaron con el 112.

Para atender a la herida, los gestores del CIAE 112 avisaron a los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a los agentes de la Policía Local.