Un año de cárcel por colaborar en la estafa del "hijo en apuros" a un anciano en Vigo

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a un año de cárcel a la acusada de cooperar en Vigo para estafar a un anciano con el engaño conocido como 'hijo en apuros'.

En una sentencia de la que ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este miércoles a Europa Press, el tribunal entiende probado que el afectado recibió un mensaje que simulaba proceder de su hijo solicitando una transferencia de 6.797 euros a una cuenta cuya titularidad correspondía a la acusada, quien la había abierto y entregado el control y las claves a un tercero desconocido a cambio de una contraprestación.

La sala, tras valorar las pruebas (declaración del perjudicado, documentación bancaria y diligencias policiales) concluye que la sospechosa actuó con dolo eventual y ánimo de lucro al facilitar y poner a disposición la cuenta, esencial para la ejecución del fraude, por lo que la considera cooperadora necesaria en un delito de estafa.

En consecuencia, la condena a un año de prisión y le impone el pago de una indemnización a la víctima de 2.995,90 euros. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso de apelación ante el TSXG.

Juicio en Vigo

La joven fue juzgada en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, el pasado día 30 de junio, donde indicó que a través de un grupo de WhatsApp, contactó con el varón, el cual le propuso abrir cuentas bancarias a cambio de una comisión de unos 20 euros.

Según su relato, ella aceptó y, mediante videollamada, abrieron al menos dos cuentas en distintos bancos aportando ella su DNI pero poniendo otros datos del varón, como su correo electrónico o dirección postal. El hombre le dijo, según afirmó la procesada, que borrase las aplicaciones, que él se encargaría ya del resto.

"No vi nada raro y acepté", apostilló durante su declaración para luego añadir que "meses después se enteró de todo lo que ocurría" cuando recibió cartas de los tribunales, por lo que ella misma fue a denunciar la situación.

Preguntada por Fiscalía si no dudó de que podrían utilizar sus datos para una estafa, la acusada indicó que en ocasiones hay bancos y aplicaciones que por abrir cuentas te ofrecen dinero a ti y a la persona que te invita, por lo que "pensó que era algo normal".

Tras ella, acudió a declarar la víctima, la cual recibió un mensaje de su supuesto hijo solicitándole dinero urgente y transfirió cerca de 6.800 euros. Un agente de policía que investigó el caso subrayó que este tipo de estafas se da prácticamente a diario y el perfil de perjudicados son personas mayores con poco conocimiento tecnológico.

Por todo ello, Fiscalía mantuvo su solicitud de 21 meses de prisión por un delito de estafa, modificando su escrito de acusación para pedir que la joven sea condenada por un delito de estafa en grado de cooperadora necesaria y no de autora.

En su alegato final, el Ministerio público subrayó que resulta "improbable" que una joven de menos de 30 años, con estudios universitarios, desconociese hoy en día la existencia de este tipo de estafas. Además, recordó que ella misma ha reconocido que abría las cuentas a cambio de una comisión.

En la misma línea habló el abogado de la acusación, que solicita para ella hasta 44 meses de prisión.

Por su parte, la defensa señaló que no se aprecia dolo eventual (una persona comete una acción siendo consciente de que esta puede causar un delito, y aunque no busca ese resultado), debido a que su clienta solo recibió un Bizum de unos 20 euros, dijo.