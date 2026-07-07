Vigo se vuelve a citar en Castrelos para ver los cuartos de final del Mundial

Este verano, Castrelos no sólo está ofreciendo los habituales conciertos, sino que también está sirviendo de centro de reunión para seguir los partidos de España en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Así fue el pasado jueves, 2 de julio, en el que la coincidencia con el concierto de Deep Purple sólo permitió seguir la primera parte de los dieciseisavos de final ante Austria, que terminaron con un contundente 3-0.

Ayer, lunes, la victoria ante Portugal se pudo también seguir desde las pantallas gigantes del escenario, así como el debut de Borja Iglesias en un Mundial, aunque fuese de manera casi testimonial.

Tal y como había avanzado Caballero, Castrelos volverá a ser punto de encuentro para el siguiente partido, en el que España jugará los cuartos de final ante Bélgica, que goleó a Estados Unidos (1-4).

La cita será este próximo viernes a las 21:00 horas, con un aforo de 2.500 butacas en la platea, a donde se abrirá el acceso a partir de las 20:00 horas. Las gradas, por supuesto, también estarán disponibles para seguir el partido.