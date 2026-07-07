Vigo activa la prealerta por sequía: "Es el peor registro desde 2011"

El Concello de Vigo activa la prealerta por sequía, anuncia restricciones de usos no prioritarios del agua y pide a la ciudadanía un consumo responsable. El volumen de agua embalsada en la presa de Eiras se sitúa en el 86,7% a fecha de 6 de julio.

El alcalde, Abel Caballero, explicó que las reservas actuales son inferiores a las registradas en los últimos años de referencia: en julio de 2025 alcanzaban el 94,3%, mientras que en el episodio de sequía extrema de 2017 también se encontraban por encima de los niveles actuales.

"Es el peor registro desde el año 2011", señaló Caballero, a la vez que destacó que la situación actual se produce "11 días peor que el año pasado". Según indicó, las reservas disponibles permitirían garantizar el abastecimiento durante unos cinco meses "apurando al límite" los recursos existentes.

Ante este escenario, el Concello pondrá en marcha el comité de sequía, integrado por el teniente de alcalde de Fomento y técnicos municipales, para realizar un seguimiento continuo de la evolución de las reservas. Además, se aplicarán medidas para reducir consumos no prioritarios.

Restricciones

Entre las actuaciones anunciadas se encuentra la suspensión de los baldeos con agua potable, la reducción de los riegos, el cierre de fuentes ornamentales que no dispongan de circuitos cerrados, la prohibición de lavar coches fuera de establecimientos autorizados y la imposibilidad de llenar piscinas. También se cerrarán las duchas de las playas que no estén vinculadas a establecimientos autorizados.

Asimismo, el regidor pidió a la ciudadanía evitar el desperdicio de agua y adoptar hábitos de consumo responsable, como cerrar los grifos cuando no se utilicen y priorizar las duchas frente a los baños.

Por otra parte y como medidas para reforzar el abastecimiento, Caballero recordó que Vigo lleva años desarrollando actuaciones para mejorar la gestión del ciclo del agua, entre ellas un plan de detección de fugas y la renovación de redes durante las humanizaciones. También destacó la nueva potabilizadora municipal, que será inaugurada próximamente y que ha supuesto una inversión de 23 millones de euros. Según explicó, esta infraestructura permitirá captar agua a cotas más bajas de la presa de Eiras al eliminar el exceso de hierro, lo que aporta "un mes más de abastecimiento". Además, señaló que la planta beneficia también a otros municipios del entorno como Cangas, Moaña, Redondela y Mos.