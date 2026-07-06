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Vigo celebrará el Día de Galicia el próximo 22 de julio
La cita será en los jardines de Castrelos y el pregonero será el delegado de Zona Franca de Vigo, David Regades
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El miércoles 22 de julio, Vigo celebrará el Día de Galicia en los jardines de Castrelos.
Así lo ha anunciado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha avanzado que el encargado de leer el pregón será el delegado de Zona Franca, David Regades, que coge el relevo de la responsable de la Unidad de Mama del Área Sanitaria de Vigo, Rosa Mallo.
La cita arrancará a las 20:00 horas y se trata de un evento abierto al público.