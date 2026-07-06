Vigo amanece entre la bruma: impactante imagen después de un fin de semana de calor intenso

Bruma en el puerto de Vigo a primera hora de este lunes. Treintayseis

Del intenso calor a una espesa niebla. Vigo ha amanecido bajo un manto gris que ha dejado estampas casi tenebrosas en el puerto, con una bruma que apenas dejaba ver los barcos atracados en el muelle.

Llama la atención esta niebla casi londinense tras un fin de semana en el que el intenso calor, con picos máximos de 38 grados, fue el gran protagonista.

Unas nieblas matinales que, según MeteoGalicia, podrían extenderse más allá de las primeras horas de este lunes y también estar presentes durante la noche del martes.

En los termómetros, la semana arranca con un progresivo descenso en las temperaturas: hoy, las máximas rondarán los 27 grados, mientras que mañana podrían bajar hasta los 24.

Las mínimas también se adecuarán más a esta época del año, oscilando entre los 14 y los 16 grados.

Una fotografía que será la que se mantendrá, en principio, durante toda la semana.