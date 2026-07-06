El BNG exige a la Xunta frenar el cierre de 180 camas en Vigo para evitar "un nuevo colapso" sanitario

El BNG ha exigido a la Xunta que "rectifique" el cierre de camas y los recortes previstos este verano en el área sanitaria de Vigo, al advertir de que estas medidas pueden desembocar en "una nueva situación de colapso" en la atención sanitaria de la ciudad.

La diputada nacionalista Montse Prado y el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, han criticado la decisión del Sergas de clausurar 180 camas en el Hospital Álvaro Cunqueiro y en el Meixoeiro, así como la suspensión de varias intervenciones quirúrgicas en los últimos días por la falta de personal de Enfermería y los recortes en la atención en los centros de salud.

"Estamos ante una nueva bofetada del PP a la salud de las viguesas y vigueses", ha señalado Prado, que ha anunciado que el BNG registrará iniciativas en el Parlamento gallego contra el "plan estival" diseñado por la Xunta para el área sanitaria viguesa, una planificación que, a su juicio, "no es planificación sino un desmantelamiento programado".

La diputada ha calificado de "recorte salvaje" el cierre de camas y ha rechazado las explicaciones del Gobierno gallego sobre la suspensión de cirugías, al considerar que no responde a un problema puntual, sino a una "insuficiencia estructural" de personal. "La Xunta dice que tiene agotadas las listas de contratación y su única respuesta es cruzar los brazos mientras los quirófanos echan el cierre", ha denunciado.

Los nacionalistas también han puesto el foco en la situación de la Atención Primaria, que, según Prado, se encuentra "bajo mínimos" en Vigo y sin citas disponibles durante el mes de julio. La parlamentaria ha rechazado que la falta de profesionales pueda utilizarse como justificación y ha acusado a la Xunta de mantener una política de "precariedad estructural" y de "castigo sistemático" a la sanidad pública viguesa.

"No hay excusas de falta de profesionales, lo que hay es una nula voluntad política, precariedad estructural y un castigo sistemático a la sanidad pública de Vigo para favorecer al negocio privado", ha proclamado. En la misma línea, Pérez Igrexas ha vuelto a situar a Vigo como la "zona cero" de los recortes sanitarios y de las privatizaciones impulsadas por el PP, recordando lo que definió como "más de 15 años de castigo" por parte de la Xunta.

El portavoz municipal ha señalado directamente al modelo del Hospital Álvaro Cunqueiro, al que se refirió como un centro "privatizado, recortado y con un sobrecoste de 470 millones de euros", y también ha criticado el concierto singular con Povisa, el "desmantelamiento" de los centros de salud, la negativa del Ejecutivo autonómico a reforzar los ambulatorios y la falta de nuevos PAC en la ciudad.