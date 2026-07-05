Vigo se moja por la esclerosis múltiple en una jornada solidaria en Bouzas

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (Avempo) ha celebrado este domingo en Bouzas una nueva edición del "Móllate pola Esclerose Múltiple", una jornada de sensibilización y apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad neurológica.

Decenas de personas se acercaron durante la mañana al Paseo Marítimo, en las inmediaciones de la praia do Adro, donde se instaló una carpa informativa con venta de merchandising, comida y bebida, además de actividades para los más pequeños, como maquillaje, globoflexia y la tradicional ruleta de premios.

La cita contó con la implicación de pacientes, familiares y 14 voluntarios, y volvió a tener como uno de sus momentos más esperados el manguerazo solidario de los Bomberos de Vigo, especialmente agradecido en una jornada marcada por las altas temperaturas.

La parte musical corrió a cargo de Cerne, The Canelita’s, Simon’s y Dirty Coyote, que actuaron de forma altruista e incluso compusieron un himno exclusivo para este Móllate 2026. Todos los fondos recaudados se destinarán al mantenimiento de los servicios que Avempo ofrece en su sede de Bouzas a las personas con esclerosis múltiple y a sus familias.

Vigo volvió a ser, además, la única ciudad gallega que acogió esta campaña de sensibilización social, con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad y acercar a la ciudadanía la realidad de quienes conviven con ella.