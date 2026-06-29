Rescatan a un hombre que se precipitó por un barranco en las pozas de Aranza, en Soutomaior (Pontevedra)

Los equipos de emergencias rescataron este domingo a un hombre después de que se precipitase por un barranco en la zona de las pozas de Aranza, en el río Oitavén, en el municipio pontevedrés de Soutomaior.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso ocurrió alrededor de las 21.00 horas, una hora a la que la luz natural comenzaba a escasear, por lo que el dispositivo de rescate necesitó iluminación artificial para poder llegar hasta el varón.

Para el rescate, los efectivos tuvieron que recorrer un sendero estrecho y pegado al acantilado por el que se precipitó el joven cuando accedía a la zona de baño en compañía de otra persona, que fue la que alertó de lo ocurrido.

A pesar de la presencia del Pesca I, del Servizo de Gardacostas de Galicia, la falta de luz natural obligó a que el rescate se realizase con medios terrestres; desde Gardacostas sólo pudieron iluminar la zona para ejecutar el rescate, ya que ni la orografía ni la visibilidad ofrecían las condiciones óptimas para realizarlo de manera segura.

Finalmente, la intervención de los profesionales sanitarios permitió al herido, que sufría un colapso pulmonar por un traumatismo en la zona del tórax, avanzar caminando y acompañado por bomberos de O Baixo Miño y miembros del GES de Mos hasta donde esperaba la ambulancia.

Posteriormente, fue evacuado por una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital de Montecelo en Pontevedra.