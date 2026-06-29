El Casco Vello de Vigo planifica 20 nuevas viviendas de protección autonómica con la reforma de seis edificios

El Consorcio Casco Vello de Vigo ha anunciado que planifica la reforma de otros seis edificios con una veintena de viviendas de protección autonómica.

Así, la delegada territorial de la Xunta en Vigo y presidenta del Consorcio Casco Vello, Ana Ortiz, ha asistido este lunes al consejo de administración de la entidad, en el que se han aprobado las cuentas anuales para 2026.

En concreto, Ortiz ha indicado a Europa Press que el Casco Vello ya trabaja con cuatro nuevos proyectos para rehabilitar inmuebles en mal estado en la parte baja del casco histórico de la ciudad: en los números 7, 9, 25 y 27 de la Ribeira do Berbés, donde se construirán hasta 12 nuevas viviendas.

Además, en la calle Real 20 ya están en marcha los trámites para otras seis viviendas y en Peñasco 5 para dos más, indica la Xunta en un comunicado.

"El trabajo hecho durante los últimos 20 años para la recuperación del barrio histórico va a tener continuidad, porque nuestro compromiso es firme y vamos a seguir en esta línea para que el Casco Vello tenga una rehabilitación integral en el menor tiempo posible y también aporte nuevas viviendas para los vecinos", ha añadido Ortiz.