¿Terroristas en Peinador? Así fue el simulacro de un ataque en el aeropuerto de Vigo

Simulacro de ataque terrorista en el Aeropuerto de Vigo Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

Un grupo terrorista ha perpetrado un ataque en el aeropuerto de Vigo este jueves. Esta ha sido la premisa del simulacro de acto de interferencia ilícita que se ha realizado esta mañana en la terminal viguesa de Peinador.

El objetivo de este ejercicio, desarrollado a petición de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es mantener preparado al personal involucrado en un ataque de estas características.

De esta forma, se corrobora la "idónea implantación de la normativa aplicable". Además, se elabora una serie de conclusiones que permiten mejorar el operativo en caso de un incidente real. Desde la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra recuerdan que el ejercicio se llevó a cabo en un momento en el que no se interfiriera el normal desarrollo del aeropuerto.

Así fue el simulacro

En primer lugar, unos presuntos terroristas abandonaron un vehículo con explosivos la zona pública del aeropuerto, para después tomar como rehenes a unos pasajeros que se encontraban esperando su equipaje dentro de la terminal.

En ese momento, se activaron los protocolos de seguridad pertinentes, construyéndose los correspondientes dispositivos de intervención que estipula la normativa en vigor. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, presidió el operativo.

Tras varias horas de negociación, se produjo la liberación de los rehenes y la detención de los delincuentes. Terminado el ejercicio, expertos de todas las entidades involucradas comenzaron el trabajo de evaluación.