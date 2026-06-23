Denuncia en Vigo un 'furtivo' reincidente que extraía almeja en una playa de Teis

La Policía Local de Vigo ha identificado y denunciado a un hombre por extracción ilegal de almeja en la playa de Ríos, en el barrio de Teis, y que cuenta con antecedentes por esta misma actividad de furtivismo.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, esta intervención se produjo el pasado 13 de junio, en el marco de un operativo de vigilancia y prevención llevado a cabo por la Unidad Fénix de la Policía Local (unidad de drones).

Así, sobre las 20:15 horas, se detectó la presencia de un varón en ese arenal, que llevaba dos botellas de plástico y un capazo, que estaba removiendo la arena para extraer almejas. En la zona se localizó a un segundo varón que hacía labores de vigilancia.

Los agentes los identificaron y los apercibieron para que abandonaran el lugar, y comprobaron que el furtivo era reincidente, aunque en ese momento no tenía marisco.

Los hombres se fueron de la playa, pero 40 minutos más tarde, el mariscador furtivo regresó y volvió a la actividad. En ese momento fue sorprendido extrayendo almejas y, al percatarse de la presencia policial, las devolvió al mar.

La Policía realizó diligencias para denuncia ante la Consellería do Mar, y el hombre abandonó, esta vez sí, definitivamente la playa.