Intervenidas más de 5.000 unidades de material pirotécnico sin autorización en Mos (Pontevedra)

La Guardia Civil de Pontevedra ha denunciado a un establecimiento de venta al por mayor en Mos por almacenar y comercializar material pirotécnico sin autorizaciones ni medidas de seguridad. Concretamente, se han intervenido 5.440 unidades de material pirotécnico con un contenido neto de materia explosiva de 50,948 kilos.

En el marco de las actuaciones desarrolladas para la detección y erradicación del tráfico irregular de material pirotécnico, efectivos del Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra llevaron a cabo diversas inspecciones en establecimientos de la provincia, según ha podido saber Europa Press.

Como resultado de una de estas actuaciones, realizadas el pasado 18 de junio de 2026 en un establecimiento dedicado a la venta al por mayor (distribución), ubicado en Mos, los agentes localizaron una importante cantidad de artículos pirotécnicos de categoría F1 almacenados y comercializados sin reunir las autorizaciones y condiciones exigidas por la normativa vigente. Ante esta situación, se procedió al precinto e intervención de la totalidad del material.

Como consecuencia de los hechos detectados, se formularon dos actas-denuncia contra el establecimiento. Las infracciones están relacionadas con la comercialización y almacenamiento de materias reglamentadas superando los límites autorizados, así como con la omisión o insuficiencia de medidas de seguridad exigidas para este tipo de actividades.

Las infracciones denunciadas podrían ser sancionadas con multas de entre 601 y 30.000 euros por cada una de ellas, sin perjuicio de la incautación y posible destrucción del material intervenido, conforme a la normativa aplicable.