Doce personas heridas y retenciones tras el choque de un autobús escolar y un camión en Vigo

Susto en Vigo tras la colisión de un camión y un autobús escolar en la AP-9, que ha provocado largas retenciones a su paso por Cabral. Según Emerxencias, 12 personas han resultado heridas leves, nueve de ellas escolares.

112 Galicia ha informado de que el choque ha tenido lugar en el kilómetro 157 de la autopista, a su paso por Cabral, sobre las 18:00 horas. Los profesionales de Urxencias han sido los primeros en llegar al lugar del accidente, así como los primeros en avisar a Emerxencias.

En el autobús viajaban alrededor de 50 alumnos y seis profesores, de los cuáles 12 resultaron heridos leves: nueve escolares y tres acompañantes. Todos fueron atendidos en el punto por los profesionales sanitarios y ninguno tuvo que ser trasladado.

El conductor del camión ha resultado ileso y no ha necesitado atención médica.

La Guardia Civil y la Policía Local de Vigo también se encuentran en la AP-9, donde se están registrando importantes retenciones en sentido Puxeiros. El 112 Galicia también puso los hechos en conocimiento de los agentes de Tráfico, de los Bomberos de Vigo y del personal de la AP-9.