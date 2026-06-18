"Sin etiquetas": La nueva cafetería de Nigrán (Pontevedra) que apuesta por la inclusión y la diversidad

La llegada del periodo estival es siempre un momento idóneo para apostar por nuevas iniciativas hosteleras. Además, si estas propuestas promueven la inclusión y la diversidad, seguro que resultan exitosas, sobre todo y más que a nivel económico, a nivel social.

Juan María Empleo hará realidad este viernes, día 19 de junio, un novedoso proyecto: la apertura de la Cafetería Sin Etiquetas, un local inclusivo que abrirá sus puertas, a partir de las 19:00 horas, en el número uno de Rúa Torrente Ballester (A Ramallosa).

Tal y como han explicado sus promotores, esta cafetería nace con el objetivo de generar oportunidades reales de empleo para personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo profesional, autonomía personal y participación activa en la sociedad a través de un entorno laboral normalizado y abierto a toda la comunidad.

Este nuevo proyecto, impulsado por el Centro Especial de Empleo, permitirá la creación de 12 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 9 estarán ocupados por personas con discapacidad, además de ofrecer un espacio de formación y capacitación profesional adaptado a las capacidades y potencial de cada persona.

Inauguración oficial

El acto institucional de inauguración, previsto para las 12:00 horas, contará con la asistencia de representantes de los ayuntamientos de Nigrán, Baiona y Gondomar, así como de la Xunta de Galicia. También con la participación de la Delegación Territorial de Vigo y con representantes de las Consellerías de Educación, Política Social y Emprego. Asistirán, del mismo modo, representantes de la Zona Franca de Vigo, empresas colaboradoras, entidades sociales y personas vinculadas al proyecto.

"Queremos que quienes entren en Sin Etiquetas encuentren mucho más que una cafetería. Descubrirán un espacio donde las personas son valoradas por sus capacidades, talento y aportación a la comunidad. Esta es de las pocas etiquetas que encontrarán aquí", señalan desde Juan María Empleo.

Los responsables de Sin Etiquetas invitan a vecinos y visitantes a conocer un espacio que aspira a convertirse en un lugar de referencia en la comarca, donde la inclusión, la calidad del servicio y el compromiso social formen parte de la experiencia cotidiana.