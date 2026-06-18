Más de 13 años de cárcel para el exmiembro de Testigos de Jehová de Vigo por agredir sexualmente a dos menores

Un hombre, exmiembro de una congregación de Testigos de Jehová de Vigo, acusado de agresiones sexuales a dos menores, en el juicio. Europa Press

La Audiencia de Pontevedra ha condenado a 13 años y medio de cárcel a J.C.M.A., exmiembro de una congregación de Testigos de Jehová de Vigo. El magistrado lo considera autor de tres delitos de agresión sexual a dos menores de 15 años, a las que conoció por su vinculación con esa comunidad religiosa.

Según informa Europa Press, la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, le impone también el pago de una indemnización a una de las víctimas de 10.000 euros y, a la otra, de 4.000 euros.

Los hechos ocurrieron entre finales de 2023 y abril de 2024 y, según la sentencia, el acusado los cometió aprovechando la confianza que tenía con la familia de una de las víctimas —la segunda víctima era amiga de la otra niña—.

Aunque el procesado negó los hechos durante el juicio y atribuyó las acusaciones a un intento de "chantaje" por parte de las menores, el tribunal considera acreditadas las agresiones sexuales y que las declaraciones de las menores fueron "verosímiles y consistentes". La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El caso salió a la luz después de que una de las niñas relatase lo ocurrido a una conocida de la familia y de que la otra también trasladase los supuestos abusos. Según declaró el padre de una de las menores, los responsables de la congregación sometieron al acusado a un "comité judicial" y lo expulsaron por su "grave pecado".

Desde la congregación informaron de los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo el pasado 11 de abril de 2024.