Vigo reforzará la conexión con Samil por San Xoán: Las líneas y recorridos que ofrece Vitrasa

El regidor de Vigo, Abel Caballero, anunció este miércoles que el Concello pondrá en marcha un servicio especial de transporte urbano de cara al próximo martes, día 23 de junio -y noche de San Juan-. Abarcará tanto el día, como la noche.

Así, este servicio especial de transporte comenzará a las 19:00 horas de la tarde, momento en el que se reforzarán todas las líneas regulares a Samil: los autobuses con parada en Llorones tendrán una frecuencia de cinco minutos; en Policarpo Sanz, de ocho y en Plaza de América, de ocho.

Del mismo modo, también se reforzará la línea nocturna N1 cada 25 minutos. Ésta conectará Samil con el centro de la ciudad. Además, el C1 tendrá salidas desde Plaza de América a los 20 y 50 minutos de cada hora, entre las 22:50 horas de la noche y las 05:15 horas de la madrugada. Por último la línea 4 reforzará la conexión entre Navia, Balaídos y Martínez Garrido.

"El año pasado estos servicios fueron muy utilizados y queremos que en esta ocasión lo sean todavía más", concluyó el regidor local.