Ofrecido por:
Vigo ya prepara la Navidad 2026: licita los servicios de megafonía y ambulancias
Ambos expedientes se encuentran actualmente en fase de licitación pública y cuentan con un presupuesto total de 302.396,63
Más actualidad municipal: Caballero reclama 9 millones de euros a la Xunta para Vigo por ser "la ciudad más importante de Galicia"
Pese a encontrarnos todavía a mediados de junio, el Concello de Vigo ya ha comenzado los preparativos para volver a celebrar "la mejor Navidad del mundo" en los meses de invierno.
En este contexto, el Concello ha sacado a licitación dos contratos públicos destinados a garantizar servicios esenciales durante las próximas campañas navideñas, correspondientes a los periodos 2026-2027 y 2027-2028.
Por un lado, se ha publicado el concurso para el alquiler, instalación y mantenimiento del sistema de megafonía de la programación navideña, con un presupuesto de 134.793,61 euros. Por otro, también se ha licitado la prestación del servicio sanitario de ambulancias asistenciales durante las fiestas, por un importe de 167.603,02 euros.
Ambos expedientes se encuentran actualmente en fase de licitación pública y forman parte de los primeros pasos para la organización de la Navidad viguesa de los dos próximos años.