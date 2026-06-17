Más de cinco años de cárcel para los acusados de dar una paliza a vecino de 92 años en Vigo

Juicio a los cinco acusados por asaltar a un nonagenario en su casa de Vigo, al que dieron una paliza para robarle dinero, en julio de 2025. Europa Press

Los cuatro acusados de asaltar a un vecino de Vigo de 92 años de edad han aceptado este miércoles penas de 5 años y 5 años y medio de prisión. Los procesados le dieron una paliza para robarle en su casa de la parroquia de Coruxo.

Según se recoge en el escrito de Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de julio de 2025, cuando los acusados acudieron a la vivienda de la víctima y lo amenazaron exigiéndole dinero. Así, utilizaron un cuchillo y una pistola para amedrentarlo, y le dieron una paliza: lo golpearon, lo ataron a una silla y lo amordazaron.

Los acusados revolvieron la casa y encontraron un sobre con 20.000 euros que el anciano tenía escondido detrás de un espejo. Asimismo, le quitaron una tarjeta bancaria y le exigieron al hombre que les diese el número PIN. Uno de los acusados trató de sacar dinero en un cajero próximo poco después, pero no lo consiguió porque la víctima le había facilitado un número erróneo.

Unos días después, como recoge Europa Press, los procesados volvieron a presentarse de madrugada en el mismo domicilio. En esa ocasión, se llevaron una furgoneta que el anciano tenía estacionada en su finca, y la abandonaron horas después en un descampado.

Por estos hechos, y tras el acuerdo de conformidad alcanzado, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a Israel C.A. y Jesús C.M., a penas que suman 5 años y 6 meses de cárcel, y al pago de multas por 360 euros.

Han sido declarados autores de un delito de robo con violencia en casa habitada y con uso de instrumento peligroso, en concurso con un delito de detención ilegal; un delito leve de lesiones; un delito de estafa; y un delito de hurto de uso de vehículo.

A los acusados Francisco Javier M.E. y Yago E.C., los condena por los mismos delitos —excepto el hurto de la furgoneta—, pero aplica la atenuante de toxicomanía. La pena impuesta se queda en 5 años de cárcel y multa de 180 euros. Finalmente, ha sido juzgado al único detenido que no está en prisión provisional, Luis F.G., al que se le atribuyó el delito de hurto de uso de vehículo. Se le impuso una multa de 180 euros.

En concepto de responsabilidad civil, la Audiencia ha condenado a los cuatro procesados principales a indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima en 20.000 euros por el dinero sustraído y en otros 4.000 euros por las lesiones y secuelas. La sentencia ha sido declarada firme por la sala, al no tener intención de recurrir las partes.