Abel Caballero pone el grito en el cielo por la deuda gallega: "¿En qué gastan el dinero?"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, ha tirado de labor fiscalizadora y ha criticado la situación financiera de Galicia en base a datos del Banco de España. Más concretamente, el alcalde olívico ha cifrado la deuda, según datos del Banco de España, en 12.300 millones de euros: "Solamente, en los primeros tres meses del año la deuda aumentó en 272 millones de euros", censuró. "¿Es una forma de entender la economía como le gusta al Partido Popular? Es un escándalo y una gestión desastrosa", añadió.

Caballero fue más allá y aseguró que la deuda no deja de aumentar y esto se traducirá en un incremento de los intereses. "¿Es este el modelo que le gusta a los empresarios? ¿Qué opinan los empresarios de Galicia?", insistió el primer edil vigués. "Hay un modelo alternativo, el de Vigo: ¿Deuda en Vigo? Cero. Nosotros no queremos dejar una deuda a las generaciones futuras. Por cierto, ¿en qué gastan? Porque en Sanidad y en Educación, no", anotó antes de prever que los gallegos deberán pagar 215 millones de intereses.

Respuesta de la Xunta

Preguntados por Treintayseis al respecto de estas declaraciones del regidor vigués, Facenda explicó que "no primeiro trimestre de 2025 a débeda de Galicia medrou en 272 millóns de euros, un incremento coxuntural, que se corrixirá ao longo do exercicio e que se xustifica polo diferente ritmo de execución de ingresos e pagos do programa de endebedamento. Nese primeiro trimestre xa se tiña executado un terzo do programa de endebedamento anual".

Al respecto de lo anterior, continuó el ente autonómico: "A principios de ano sempre hai un desfase entre os ingresos e os gastos da débeda que se vai corrixindo ao longo do exercicio, polo que ese incremento inicial vai baixando progresivamente. Ademais, a falta de actualización das entregas a conta obriga a utilizar as liñas de crédito para solucionar as tensións de liquidez na tesourería da comunidade xurdidas ao longo dese período. A falta de actualización supón unha minoración de ingresos de 205 millóns de euros só no 1º trimestre".

Por último, el departamento de Facenda insistió en que "Galicia segue a ser unha das comunidades autónomas de referencia no control do seu endebedamento, cun nivel de débeda 6,3 puntos inferior á media e sitúase como a 4ª de réxime común con menor porcentaxe de débeda. A débeda de Galicia respecto ao PIB baixa no primeiro trimestre deste ano en 0,7 puntos con respecto ao mesmo trimestre do ano anterior".