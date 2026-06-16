Zona Franca de Vigo encarga el proyecto del vial y el aparcamiento de la ETEA

La Comisión de Seguimiento de la ETEA, integrada por el Concello de Vigo, la Zona Franca y la Xunta de Galicia, se reunió este martes de forma telemática para avanzar en el desarrollo del Proyecto Sectorial PS-1, una de las actuaciones clave para la transformación de la antigua Escuela de la Armada.

El delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades, informó de que ya se ha encargado a TRAGSA la redacción del proyecto de urbanización del vial principal de acceso y del aparcamiento subterráneo que se construirá bajo la Praza de Armas, que también será acondicionada.

La empresa dispondrá de un plazo de seis meses para redactar el documento, por lo que Zona Franca prevé contar con el proyecto antes de final de año. El presupuesto de esta fase asciende a 547.532,16 euros e incluye actuaciones previas, levantamiento fotogramétrico y geotécnico, trabajos de ingeniería, estudio de impacto ambiental, estudio arqueológico, dirección de obra y la propia redacción del proyecto.

El Consorcio aportará más de 15,2 millones de euros a esta actuación, mientras que el Concello cederá a Zona Franca durante 75 años el subsuelo de la plaza y la Xunta financiará las obras de urbanización del ámbito del PS-1, que ejecutará Zona Franca.

Regades destacó el "esfuerzo" para acortar los plazos de un proyecto "de ciudad" que, según señaló, permitirá recuperar un espacio emblemático, ampliar las zonas libres y mejorar la movilidad peatonal, además de facilitar el acceso a la comunidad científica y universitaria, a los edificios del entorno y al paseo marítimo.

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, subrayó la importancia de que Concello y Zona Franca impulsen "un proyecto de gran importancia para Teis, Vigo y la ciudad del mar".

En paralelo, Zona Franca ya ha tramitado la solicitud de suministro y enganche eléctrico ante la distribuidora UFD, un paso necesario para resolver las necesidades energéticas de todo el ámbito de la ETEA y de sus distintos proyectos sectoriales.

Coordinación entre administraciones

Por su parte, la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, apeló a la coordinación entre administraciones para avanzar en el proyecto, después de participar de forma telemática en la comisión de seguimiento del convenio para el desarrollo y ejecución de la urbanización de la PS-1, un ámbito al que aporta 10,5 millones de euros.

En la reunión, se abordaron los avances del proyecto y las cuestiones pendientes, como la autorización de Unión Fenosa para las acometidas eléctricas.

La Xunta expresó su preocupación por los meses de espera y Zona Franca se comprometió a impulsar el expediente para obtener la autorización cuanto antes. Las partes acordaron mantener la colaboración y agilizar los trámites necesarios.